Про це 24 каналу розповів військовий аналітик, головний редактор Defense Express Олег Катков. Він наголосив, що те що білоруси досі залишають такі "мангали" на своїх танках, означає, що вони не читають новини.

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Адже, за його словами, росіяни почали знімати ці "мангали" ще влітку, адже на практиці виявилося, що:

по-перше, це не працює як "захист",

по–друге, це створює для танкістів нову проблему – цей "мангал" падає на башню танка і блокує вихід росіянам.



Окупанти чіпляють залізні відра чи "мангали" до танка / Скріншот з відео

Як має працюти така "інновація"

Катков пояснив, що ідея цієї "інновації" полягає в тому, що у "Джавелінів", наприклад, є тепловізійне наведення, яке, за задумкою росіян, може перенавестися з тепла двигуна на цей "мангал" чи відро.

Але насправді це так не працює, адже коли розробляли "Джавелін", то передбачали, що на полі бою будуть пожежі, тому це продумано. В цій ракеті є "банк цілей", оператор обводить необхідний об'єкт і ракета летить на нього,

– пояснив експерт Defense Express.

Він каже, що у цьому "банку" немає "магналів" чи "відра", тому ракета влучно потрапить у двигун.

Катков про західне озброєння та безглузду "інновацію" росіян: відео



До того ж, як зауважив Катков, якщо цей танк буде їхати по бездоріжжю, то це "відро" може відвалитися і випамати ще й важливі деталі.

Навіщо окупанти це роблять

На думку експерта Defense Express, тут є два варіанти:

люди, які це робили, ніколи не їздили на танку,

або ж вони це зробили для психологічної підтримки власних танкістів.

Адже вони розуміють, що від "Джавеліну" не врятує ніщо, бо він б’є просто в башту. Тому я вважаю, що для психологічної підтримки і зробили таке "відро" чи "мангал", щоб росіяни не боялися "Джевелінів",

– підсумував Катков.

До слова, російські військові масово на ній гинуть. Станом на 31 жовтня ЗСУ ліквідували вже 71 820 ворожих армійців. Лише за минулу добу ряди мертвих окупантів поповнили 620 російських солдатів. Найбільших втрат росіяни зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.