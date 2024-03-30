Об этом 24 Каналу отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, остатки некоторых российских десантных кораблей еще "кружат вокруг Крыма".

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"Это кружение больше похоже, когда что-то где-то сливается. Уже кружит, кружит и скоро сольется совсем", – сказала пресс-секретарь.

Вероятность атаки россиян

Наталья Гуменюк отметила, что у россиян осталось не так много десантных кораблей. Впрочем, опасность есть и ее следует оценивать адекватно.

Мы понимаем, что они (россияне – 24 Канал) могут прибегнуть к такой отчаянной операции, даже обреченной на провал, но для демонстрации преданности царю,

– объяснила она.

В свою очередь украинские военные строят оборонительные сооружения, фортификации и сооружения. Их обновление проходит во всех областях на юге страны.

"То, что враг в Крыму накапливает потенциал, разворачивает и проводит демонстрационные действия, определенным образом является признаком гибридной войны, в которой они хотят продемонстрировать, мол, еще есть силы, они еще способны и готовятся к тому самому наступлению, о котором говорил президент Украины, который предполагается с подсыханием общей почвы", – добавила Наталья Гуменюк.