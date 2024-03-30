Про це 24 Каналу зазначила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, залишки деяких російських десантних кораблів ще "кружляють навколо Криму".

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"Це кружляння більше схоже, коли щось десь зливається. Вже кружляє, кружляє і скоро зіллється зовсім", – сказала речниця.

Ймовірність атаки росіян

Наталія Гуменюк зазначила, що у росіян залишилося не так багато десантних кораблів. Утім, небезпека є і її варто оцінювати адекватно.

Ми розуміємо, що вони (росіяни – 24 Канал) можуть вдатися до такої відчайдушної операції, навіть приреченої на провал, але для демонстрації відданості царю,

– пояснила вона.

У свою чергу українські військові будують оборонні споруди, фортифікації та спорудження. Їхнє оновлення проходить у всіх областях на півдні країни.

"Те, що ворог в Криму накопичує потенціал, розгортає і проводить демонстраційні дії, певним чином є ознакою гібридної війни, в якій вони хочуть продемонструвати, мовляв, ще є сили, вони ще здатні і готуються до того самого наступу, про який говорив президент України, який передбачається з підсиханням загальним ґрунту", – додала Наталія Гуменюк.