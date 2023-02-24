Добро пожаловать в ад, – Братчук сказал, насколько большая угроза из Приднестровья
Российские оккупанты могут готовить провокации с территории Приднестровья. Такой риск будет существовать до завершения войны и победы Украины, как и угроза из Черного моря или воздуха.
Однако пока у врага нет никакой возможности атаковать Украину с территории Приднестровья, а все заявления россиян – часть ИПСО. Об этом 24 Каналу рассказал пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
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ВСУ покажут оккупантам путь в ад
Дело в том, что на территории Приднестровья нет достаточно сил врага, чтобы представлять угрозу для нашего государства. В то же время Силы обороны выполняют все поставленные боевые задачи. Если российские ДРГ будут пытаться проникнуть на территорию Украины, то наши защитники откроют огонь на уничтожение и у оккупантов не будет никаких шансов.
Была также версия из российских ИПСО, что самолеты с десантом будут направляться на Кишинев и Тирасполь. Добро пожаловать в ад. Наши силы ПВО ждут, чтобы пополнить свои достижения,
– подчеркнул пресс-секретарь Одесской ОВА.
Он подытожил, что у российских захватчиков нет сил и возможностей, чтобы представлять угрозу для Украины с территории Приднестровья, но они продолжают "надувать щеки" и истерить.
Братчук оценил угрозу с территории Приднестровья: смотрите видео
Попытки высадить десант будут самоубийством для россиян
В начале полномасштабного вторжения враг дважды пытался высадить свой десант на побережье Черного моря недалеко от Одессы. Впрочем, и морской, и воздушный десант страны-агрессора были уничтожены.
Пресс-секретарь Одесской ОВА подчеркнул, что в настоящее время высадка российского десанта является невозможной. Захватчики могут попробовать, но ничем хорошим для них это не закончится.
У врага нет возможности проводить военно-морскую десантную операцию. Для них это самоубийство,
– сказал Братчук.
В то же время, украинские защитники готовы к разным сценариям со стороны оккупантов. У ВСУ есть необходимые средства поражения врага.
Россия может готовить провокации из Приднестровья: больше об этом
- Россия ищет возможности осуществить провокацию с территории Приднестровья. Оккупанты разгоняют фейк якобы это наше государство активизировало подготовку к провокации, связанной с вторжением в Приднестровье.
- Захватчики придумали еще немало басен относительно якобы "подготовки Украины". А российское минобороны вообще уже успело "зафиксировать" развертывание артиллерии на огневых позициях. А также – "беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР".
- Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объяснил, что этими фейками страна-агрессор пытается переложить ответственность на наше государство. Он добавил, что Силы обороны на границе с Приднестровьем действительно усилены, но исключительно в целях обороны.