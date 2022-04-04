Угроза из Приднестровья есть, но в ближайшие дни – маловероятна, – спикер Одесской ОВА

Существует угроза вероятного наступления противника на Одессу из Приднестровья. Однако в ближайшие дни такая вероятность практически отсутствует.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире 24 канала.

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Он напомнил, что Максим Марченко, глава Одесской ОВА, заявил, что угрозы со стороны Приднестровья пока нет.

В то же время, как отметил Братчук, учитывая информацию Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, там происходят определенные "движения" врага.

В ближайшие дни такая вероятность почти отсутствует,

– отметил спикер Одесской ОВА.

Отметим, что по мнению мэра Одессы Геннадия Труханова возможная угроза российского вторжения с территории Приднестровья все еще сохраняется. Однако в Одессе готовы к возможной провокации.

Спикер Одесской ОВА об угрозе из Приднестровья: смотрите видео