Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.

Актуально Мер Одеси прокоментував потенційну загрозу з Придністров'я

Він нагадав, що Максим Марченко, очільник Одеської ОВА, заявив, що загрози зі сторони Придністров'я наразі немає.

Водночас, як зауважив Братчук, зважаючи на інформацію Генерального штабу Збройних Сил України, там відбуваються певні "рухи" ворога.

Найближчими днями така ймовірність майже відсутня,

– зазначив речник Одеської ОВА.

Зауважимо, що на думку мера Одеси Геннадія Труханова можлива загроза російського вторгнення з території Придністров'я все ще зберігається. Однак в Одесі готові до можливої провокації.

Речник Одеської ОВА про загрозу з Придністров'я: дивіться відео