Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповів Геннадій Труханов, передає 24 канал. Мер Одеси зазначив, що Росія рано чи пізно використає підрозділи у Придністров'ї, якщо вони там є.

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Одеса дасть гідну відсіч агресії з Придністров'я

Геннадій Труханов додав, що йому складно сказати, в якому напрямку буде ця потенційна загроза з Придністров'я. Водночас він зазначив, що місто готове до оборони.

Наші Збройні Сили України про це знають, вони відпрацьовують цей напрямок. Я думаю, що ми готові до таких подій і готові дати рішучу відсіч агресору. Але така загроза залишається, і ми до неї готуємося,

– наголосив мер Одеси.

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