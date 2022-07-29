"Полуостров снова на пороге войны": Ким Чен Ын угрожает ядерным оружием Южной Корее и США

Ким Чен Ын в очередной раз заявил, что готов применить ядерное оружие в случае вероятных военных конфликтов против США и Южной Кореи. Действия этих стран, по словам диктатора, "подталкивают Корейский полуостров на порог войны".

Об этом глава КНДР заявил во время выступления перед ветеранами в 69-ю годовщину окончания Корейской войны 1950 – 1953 годов. Речь диктатора транслировали государственные СМИ.

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Ким Чен Ын еще раз угрожает ядерным оружием

Отмечается, что выступление Ким Чен Ина, вероятно, имело целью укрепить поддержку диктаторского режима в обедневшей стране на фоне экономических сложностей , вызванных пандемией COVID-19. Хотя лидер КНДР все чаще лязгает ядерным оружием, аналитики считают, что он вряд ли применит его против превосходящих сил США и их союзников.

Наши вооруженные силы полностью готовы ответить на любой кризис, и сдерживающий фактор ядерной войны в нашей стране также готов мобилизовать свою абсолютную мощность точно и быстро в соответствии со своей миссией.

– цитирует речь Ким Чен Ина корейское центральное информационное агентство.

К слову, диктатор обвинил США в "демонизации" его страны для якобы "оправдания собственной враждебной политики". Он заявил, что регулярные американско-южнокорейские военные учения указывают на якобы "двойные стандарты" и "гангстерские действия" Соединенных Штатов, воспринимая союзничество Южной Кореи и США как "провокацию" и "угрозу".

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Кроме того, в своей речи Ким Чен Ин утверждал, что новое южнокорейское правительство президента Юн Сок Йоля возглавляют "конфронтационные маньяки" и "гангстеры" , которые "зашли даже дальше, чем все предыдущие южнокорейские консервативные правительства".

Разговоры о военных действиях против нашей нации являются очень опасным суицидальным действием . Подобные попытки будут немедленно наказаны нашей могущественной силой, и правительство Юн Йоля и его военные будут уничтожены,

– пригрозил диктатор.

Добавим, что в Южной Корее на слова Ким Чен Ина отреагировали "глубоким сожалением". В президентском Управлении национальной безопасности призвали Северную Корею вернуться к переговорам и предпринять дальнейшие шаги к ядерному разоружению .

Ведомство также отметило, что Южная Корея готова справиться с любыми провокациями со стороны Северной Кореи "мощным, эффективным способом". Там отметили, что продолжат защищать свою национальную безопасность и своих граждан в крепком союзе с США.

Риторика Ким Чен Ина раздувает внешние угрозы с целью оправдания собственного внутреннего режима. Ядерные и ракетные программы Северной Кореи нарушают международное право, но Ким пытается показать свое дестабилизирующее наращивание вооружений как праведные усилия по самообороне .

– оценил заявления диктатора профессор Сеульского университета Лейф-Эрик Исли.

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