Про це очільник КНДР заявив під час виступу перед ветеранами у 69-у річницю закінчення Корейської війни 1950 – 1953 років. Промову диктатора транслювали державні ЗМІ.

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Кім Чен Ин вкотре погрожує ядерною зброєю

Зазначається, що виступ Кім Чен Ина, ймовірно, мав на меті зміцнити підтримку диктаторського режиму у збіднілій країні на тлі економічних складнощів, спричинених пандемією COVID-19. Хоча лідер КНДР все частіше брязкає ядерною зброєю, аналітики вважають, що він навряд чи застосує її проти переважаючих сил США та їхніх союзників.

Наші збройні сили повністю готові відповісти на будь-яку кризу, і стримуючий фактор ядерної війни у нашій країні також готовий мобілізувати свою абсолютну потужність точно й швидко, відповідно до своєї місії,

– цитує промову Кім Чен Ина корейське центральне інформаційне агентство.

До слова, диктатор звинуватив США у "демонізації" його країни для буцімто "виправдання власної ворожої політики". Він заявив, що регулярні американсько-південнокорейські військові навчання вказують на начебто "подвійні стандарти" та "гангстерські дії" Сполучених Штатів, сприймаючи союзництво Південної Кореї і США, як "провокацію" та "загрозу".

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Крім того, у своїй промові Кім Чен Ин стверджував, що новий південнокорейський уряд президента Юн Сок Йоля очолюють "конфронтаційні маніяки" та "гангстери", які "зайшли навіть далі, ніж усі попередні південнокорейські консервативні уряди".

Розмови про військові дії проти нашої нації є дуже небезпечною суїцидальною дією. Подібні спроби будуть негайно покарані нашою могутньою силою, і уряд Юн Йоля та його військові будуть знищені,

– пригрозив диктатор.

Додамо, що у Південній Кореї на слова Кім Чен Ина відреагували "глибоким жалем". У президентському Управлінні національної безпеки закликали Північну Корею повернутися до перемовин і здійснити подальші кроки до ядерного роззброєння.

Відомство також зауважило, що Південна Корея готова впоратися з будь-якими провокаціями з боку Північної Кореї "потужним, ефективним способом". Там зазначили, що продовжать захищати свою національну безпеку та своїх громадян у міцному союзі з США.

Риторика Кім Чен Ина роздмухує зовнішні загрози з метою виправдання власного внутрішнього режиму. Ядерні та ракетні програми Північної Кореї порушують міжнародне право, але Кім намагається показати своє дестабілізуюче нарощування озброєнь, як праведні зусилля з самооборони,

– оцінив заяви диктатора професор Сеульського університету Лейф-Ерік Іслі.

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