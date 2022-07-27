Зазначається, що частина поставленого південнокорейського озброєння замінить те, що Польща передала Україні. Реалізацію угод країни розподілили на декілька етапів.

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Винищувачі F-50

Загалом Польща закупить у Південній Кореї 48 легких винищувачів F-50. Перші 12 літаків, передбачених угодою, країна отримає у середині 2023 року. Вони матимуть конфігурацію, що відповідатиме потребам польских Повітряних сил, й будуть оснащені системами розпізнавання НАТО "свій – чужий" (IFF NATO).

За словами підполковника ЗС Польщі Кшиштофа Платека, вибір саме цього типу літака обумовлений доступністю й тим, що ці винищувачі зможуть швидко замінити застарілу пострадянську техніку – Су-22 і МіГ-29.

Танки К2 "Чорна пантера"

Замовлення південнокорейських танків було розділене на два етапи – на першому Польща закупить 180 одиниць й поставки розпочнуться вже цього року. Другий етап передбачатиме отримання ще 800 танків стандарту K2PL. Крім того, їхнє виробництво запустять безпосередньо у Польщі у 2026 році.

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Самохідні гаубиці К9

Закупівля південнокорейської артилерії також буде розділена на етапи. На першому Польща придбає 48 самохідних гаубиць К9 вже у цьому році, щоб замінити те артилерійське озброєння, що було передане Україні після 24 лютого.

Поставки понад ще 600 гаубиць, за угодою, повинні розпочатися у 2024 році. Вже з 2026 року К9 виготовлятимуть безпосередньо у Польщі.

До слова, вже з першої партії південнокорейські самохідні гаубиці будуть оснащені польськими системами зв'язку та підключені до інтегрованої системи бойового управління Topaz.

Таке укріплення є надзвичайно важливим з огляду на ситуацію, з якою ми маємо справу на наших східних кордонах. Ми бачимо, що бронетанкові сили та артилерія нині мають велике значення на полі бою. Звідси – рішення про посилення саме цих видів Збройних Сил Польщі,

– підкреслив Блащак.

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