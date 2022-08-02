"Обеспокоенные" снова вложили козырь в руки путина

Угрозы, возникающие в результате войны в Украине, а также в Азии и на Ближнем Востоке, отделяют мир от ядерного уничтожения "одним, только одним недоразумением, одним просчетом".

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Мир может попытаться "помирить" ядерные государства за счет Украины / Фото "Ракурс"

Похоже, ядерный шантаж путина вышел на новый уровень. Теперь слабаки, которые привели мир ко вседозволенности россии и Китая, будут хором давить на Украину, чтобы "зарешать" войну за счет жертвы.

Никто из них почему-то не признает, что спусковым крючком катастрофы стало системное разоружение Украины.

Важно – Денисенко заявил, что россия и дальше будет прибегать к ядерному шантажу