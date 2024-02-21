12:13, 21 февраля

По всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной этого стал взлет МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет типа "Кинжал". Они представляют угрозу для всей Украины, ведь преодолевают расстояние в тысячи километров за считанные минуты.



Воздушная тревога в Украине по состоянию на 12:13 21 февраля 2024 года