Тревога начала распространяться по стране в 12:12. Сирены сначала прозвучали в Киеве, а через мгновение – охватили всю страну.
Смотрите также Зафиксировано новое оружие: россияне применили ракеты Х-69 для атак на Украину
Стоит заметить, что оккупанты могут поднимать в небо борта МиГ-31К для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства. Кроме того, истребитель также может проводить патрулирование в акватории Черного моря с дозаправкой, поэтому частота и продолжительность тревог по всей Украине существенно увеличились.
Зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Всего в воздухе 3 борта.
В Воздушных силах сообщили, что зафиксировали взлет двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Тревога охватила всю Украину
По всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной этого стал взлет МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет типа "Кинжал". Они представляют угрозу для всей Украины, ведь преодолевают расстояние в тысячи километров за считанные минуты.
Воздушная тревога в Украине по состоянию на 12:13 21 февраля 2024 года
В Киеве тревога
В Киеве объявили воздушную тревогу.