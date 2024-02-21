Тривога почала ширитися країною о 12:12. Сирени спочатку пролунали у Києві, а за мить – охопили усю країну.
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Масштабна повітряна тривога
Варто зауважити, що окупанти можуть підіймати у небо борти МіГ-31К для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави. Окрім того, винищувач також може проводити патрулювання в акваторії Чорного моря з дозаправлянням, через це частота і тривалість тривог по всій Україні суттєво збільшилися.
Зафіксовано зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Загалом у повітрі 3 борти.
У Повітряних силах повідомили, що зафіксували зліт двох бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Тривога охопила всю Україну
У Києві тривога
У Києві оголосили повітряну тривогу.