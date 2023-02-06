Об этом 24 Каналу рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, в Черном море фиксируют шторм мощностью 5 – 6 баллов.

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Как отметила Гуменюк, из-за этого Россия вынуждена была увести почти всю свою корабельную группировку из Черного моря.

Сильный шторм препятствует атакам врага

Ведь такие погодные условия очень критичны для мореходства и навигации кораблей.

Наталья Гуменюк Спикер оперативного командования "Юг" Одно из судов обеспечения осталось на боевом дежурстве для наблюдения за надводной ситуацией. Да и оно отправилось по направлению к пункту базирования. Скорее всего, также будет укрываться в бухтах из-за мощной штормовой погоды.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг", остальные суда, в том числе ракетоносители, россияне завели в пункты базирования, чтобы спрятать от шторма.

"Также из-за такой погоды враг вряд ли может применить дроны-камикадзе, поскольку сила ветра очень мощная", – отметила Гуменюк.

Наталья Гуменюк рассказала об активности врага на Юге Украины: смотрите видео

Возросла минная опасность

Штормовая погода испортила планы оккупантов и по воздушной разведке. Представитель ОК "Юг" рассказала, что запуски дронов-разведчиков врага в большинстве случаев были сорваны из-за погодных условий. А тех БПЛА, которые оккупантам удалось запустить, у них уже нет.

Наша работа по дронам-разведчикам очень мощная и результативная. Все те дроны, которые были запущены за прошедшие сутки, были уничтожены,

– отметила Гуменюк.

Она добавила, что в то же время из-за шторма существенно усилилась минная опасность.

"Такие мощные волны могут срывать морские мины и активно выносить их к побережью, бросая их с большой силой. То есть мины могут сдетонировать сразу – при первом прикосновении к побережью", – сказала Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" призвала жителей быть осторожными и не приближаться к прибрежным территориям.

Россияне продолжают обстрелы

Между тем, враг продолжает обстреливать деоккупированные населенные пункты, а также те территории Украины, куда может достать оружием. Под огнем оккупантов системно находятся:

Никополь и район, поскольку враг устраивает провокации в направлении Запорожской АЭС;

Очаков и Очаковский район Николаевской области. Как отметила Гуменюк, там враг пытается бить по портовой инфраструктуре и побережью для того, чтобы уничтожать экономику Украины, в том числе морские транспортные пути.

"В мире все активнее обсуждают присоединение Николаевской области к соглашению об экспорте зерна. Именно поэтому враг не прекращает обстрелы на этом направлении", – сказала спикер ОК "Юг".

ВСУ уничтожают технику в тылу врага

Вооруженные Силы Украины мощно отвечают врагу и ликвидируют объекты и технику в тылу оккупантов. В частности, украинские защитники уничтожили:

состав боеприпасов оккупантов на Каховском направлении;

8 единиц вражеской техники, в том числе и РСЗО "Град", из которой враг обстреливал Херсон;

гаубицу "Мста", из которой оккупанты обстреливали Антоновку.

Кроме того, как рассказала Гуменюк, уже есть подтверждение информации, что за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили на левом берегу Херсонской области 2 вражеских танка T-72. Представитель ОК "Юг" добавила, что сейчас уточняются потери врага в живой силе.

Оккупанты пытаются рассредоточить Силы обороны Украины

Российские оккупанты подтянули мобилизационный ресурс на Юг Украины. Как отметила Гуменюк, захватчики пытаются маневрировать и повышают концентрацию своих войск на Запорожском направлении.

Наталья Гуменюк Спикер оперативного командования "Юг" А на Херсонском направлении остаются только группы, которые враг пытается использовать для измерения готовности к действиям Сил обороны Украины. В ночь на 6 февраля оккупанты на лодках пытались проникнуть на Потемкинские острова. Эти лодки уничтожила наша артиллерия.

Она добавила, что враг стремится распылить усилия ВСУ и пытается бить на разных направлениях, чтобы не было концентрации усилий Сил обороны на определенном участке.

"Поскольку россияне анонсируют свое наступление, они понимают, что могут получить существенное сопротивление, а то и контрнаступление с нашей стороны", – подчеркнула Гуменюк.

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