Количество ракетоносителей увеличилось – в Воздушных силах оценили угрозу новой массированной атаки

Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу. В акватории Черного моря увеличилось количество ракетоносителей.

Юрий Игнат – спикер Воздушных сил Украины – в эфире телемарафона рассказал, что всегда есть риск массированной ракетной атаки. Сейчас фиксируют определенное "затишье".

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В то же время корабли в Черном море выдвигаются на позиции. Российские самолеты – поднимаются в небо. Пока вражеская авиация рассредоточена по разным аэродромам. В то же время, это не помешает ей слететься в одну точку.

Игнат добавил, что готовность должна быть всегда. Он также подчеркнул: очень радуют сигналы о предоставлении Украине дополнительных систем защиты.

Количество "Калибров" увеличилось

Наталья Гуменюк – спикер ОК "Юг" – рассказала, что по состоянию на 24 января количество ракетоносителей увеличилось. Общий залп ракет – 28 "Калибров" наготове.

Пока абсолютной готовности врага не фиксируют. Однако она может быть повышена за несколько часов.

Среди 11 кораблей 3 надводных и подводных носителя "Калибров". Общий залп ракет может составлять 28,

– говорится в сообщении.

Людей просят не игнорировать воздушные тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытия гражданской защиты.