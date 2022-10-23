Угроза массового убийства: Bild показал инфографику затоплений при подрыве Каховской ГЭС

Россия заминировала Каховскую ГЭС и пытается обвинить Украину в якобы планах подорвать ее. Если россияне отважатся на такое преступление, то около 80 населенных пунктов будут подтоплены.

Соответственно, это может привести к большому количеству жертв и пострадавших. В основном, пострадают населенные пункты на левом берегу Херсонщины.

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Какими могут быть последствия подрыва дамбы

Если оккупанты отважатся на этот теракт, то в Херсонской области будет настоящая катастрофа – около 80 населенных пунктов, среди которых Херсон, Голая Пристань, Олешки, Новая Маячка, Раденск будут подтоплены. Соответственно, сотни тысяч людей под угрозой.

Возможные последствия в случае подрыва дамбы Каховской ГЭС / Инфографика Bild

Лидер немецкой партии "зеленых" Омид Нурипур назвал угрозу подрыва Каховской ГЭС ужасающей угрозой массового убийства. Действия россиян политик сравнил с поступками террористов ИГИЛ.

Минирование дамбы как орудие войны – это ужасная опасность массовых убийств. То, что Россия делает там на Днепре, – это метод, который "Исламское государство" уже использовало на Евфрате,

– подчеркнул Нурипур.

В то же время в России беззастенчиво пытаются обвинить Украину в подготовке к якобы массированному удару по дамбе, чтобы ее разрушить.

Угроза подрыва Каховской ГЭС: главное

Командующий российскими войсками Сергей Суровикин заявил, что якобы Украина готовит массированный удар по дамбе Каховской ГЭС. Эту ложь быстро начали разносить коллаборанты и пропагандисты.

Однако по данным Главного управления разведки Минобороны, оккупанты заминировали дамбу и агрегаты станции еще в апреле этого года. Президент Владимир Зеленский заявил, что действия оккупантов могут привести к серьезной катастрофе, в частности поток воды полностью разрушит канал для водоснабжения в Крым, что еще раз докажет, что оккупантам абсолютно плевать на людей на временно оккупированных территориях.

В то же время, по данным издания Defence Express, разрушить дамбу ракетами – почти невозможно, ведь конструкция достаточно прочная. Для того чтобы разрушить ее, придется применять сверхтяжелые авиабомбы, которых у Украины просто нет. Поэтому все обвинения оккупантов легко разбиваются о реальность. В то же время подрыв дамбы с помощью заложенной в конструкции взрывчатки, к сожалению, достаточно реален.

Однако руководитель объединенного координационного штаба Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заверила, что созданием угрозы вокруг Каховской ГЭС оккупанты пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине, посеять панику и испугать нас, а также отвлечь внимание россиян от собственных провалов. Но, несмотря на это, вариант того, что Россия таки решится взорвать дамбу, не исключают.

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