Угроза на море – самая масштабная: украинские порты заблокированы, а мины дрейфуют морем

Коварство действий России в Черном море заслуживает отдельного внимания. Ведь это одна из самых больших угроз международной безопасности из всех, возникавших после Второй мировой войны.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, что украинские порты на Черном и Азовском морях заблокированы Россией еще с первого дня вторжения.

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Около сотни кораблей не могут выйти в Средиземное море, а некоторые суда были просто захвачены. Это пиратство ради кражи груза. Некоторые суда получили огневой удар,

– добавил Зеленский.

Мины дрейфуют по морю

Также он рассказал, что блокада портов была реализована россией не просто силами флота, ведь они заминировали море.

Теперь мины, установленные российскими силами, дрейфуют по морю. И это опасность для всех – для судов и портов любой страны в черноморском регионе,

– сказал президент.

Напомним, что одну из мин удалось вовремя обнаружить и обезвредить в Босфоре, другую – вблизи границы Болгарии. Еще одну – у побережья Румынии.

Война не ограничивается границами Украины

Если часть этих мин не удастся вовремя обезвредить, то неизвестно кто пострадает – паромы, пассажирские лайнеры, торговые суда или танкеры.

Их подрыв может привести не только к человеческим жертвам, но и к масштабной экологической катастрофе. Но тогда Россия, как всегда, скажет, что это якобы не она,

– объяснил последствия Зеленский.

Он подытожил, что война не ограничивается только границами Украины. Ведь сейчас как минимум создается угроза свободному мореходству.

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