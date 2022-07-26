беларусь планирует закупить первую тысячу мешков для транспортировки трупов, – СМИ

министерство обороны беларуси решило заняться закупкой тысячи мешков для транспортировки трупов. Сейчас там изучают ценовые предложения.

Соответствующие запросы белорусского минобороны оказались у журналистов. Эти запросы адресованы двум компаниям – РУП "БелСудЭкспертОбеспечение" частной компании, предоставляющей ритуальные услуги ООО "Фистер".

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Зачем белорусам понадобились мешки для трупов

Причины подобных действий белорусского минобороны пока остаются неизвестными. Журналисты выяснили, что компания "Фистер" дала ответ и отметила, что изготовлением мешков для трупов не занимается.

В то же время в "БелСудЭкспертОбеспечение" в ответ на запрос сообщили, что могут изготовить 1 000 мешков для трупов в течение 10 рабочих дней. Цена отличается в зависимости от того, какие мешки хочет закупить белорусское минобороны – с ручками или без. Цена колеблется в пределах 9900 до 13900 белорусских рублей, то есть 6250 - 8776 гривен.

Информатор журналистов не сообщил откуда у него эти документы, поэтому СМИ обратилось за комментарием к "БелСудЭкспертОбеспечение", где подтвердили, что ответили министерству обороны на запрос относительно изготовления 1 000 мешков для трупов.



Ответы компаний по запросу минобороны беларуси

беларусь проводила воздушную разведку

25 июля с территории беларуси на Волынь прилетели 2 беспилотника, которые проводили воздушную разведку. На перехват вражеских беспилотников подняли истребитель. Также работала система ПВО.

Обломки одной из зенитных ракет упали на жилой дом. К сожалению, 1 человек погиб, 5 пострадали, из них 3 детей.

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