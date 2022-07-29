В Генштабе ответили, есть ли сейчас признаки наступления со стороны беларуси на Севере
29 июля 2022 , 19:41Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
россия держит украинское общество в напряжении из-за постоянной угрозы открытия еще одного фронта на Севере нашей страны. Однако в ВСУ пока не наблюдается угрозы наступления врага с территории беларуси.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Сообщается, что общая ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.
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В Генштабе заявили, что не выявили признаков создания наступательных группировок вооруженных сил россии и вооруженных сил беларуси.
Что известно об угрозе со стороны беларуси
- беларусь предоставила россии свою территорию для вторжения в Украину, а также для постоянных ракетных и авиационных обстрелов. Утром 28 июля россияне выпустили из беларуси по территории Украины 25 ракет.
- В Генштабе ВСУ 28 июля информировали, что ситуация на Волынском, Житомирском и Киевском направлениях в течение недели оставалась контролируемой. В частности, говорилось, что сейчас вероятность наступления из беларуси низкая. В то же время в Генштабе заявили, что существует угроза провокаций.
- Например, 25 июля украинские военные уничтожили 2 вражеских беспилотника на Волынском направлении. Обломки равно вражеского БПЛА упали и повредили частные дома, в результате чего погиб человек. Беспилотники прибыли с территории беларуси и проводили разведку объектов в Волынской области.
- Из-за угрозы вторжения врага из беларуси на белорусской границе в Волынской области военные построили серьезные заграждения.
- К вероятному наступлению готовы и в Черниговской области. Об этом заявлял глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.
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