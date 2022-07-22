Угроза нападения Китая на Тайвань чрезвычайно высока, – минобороны Японии и ЦРУ

Во всем мире не утихает обеспокоенность по поводу возможного нападения Китая на Тайвань. Более того, соответствующая угроза, убеждены в оборонных ведомствах, чрезвычайно высока.

Ранее на это намекали аппетиты со стороны Китая, в которых говорилось о желании при любых условиях вернуть Тайвань. Теперь же новыми данными относительно этого поделились в министерстве обороны Японии, а также в ЦРУ.

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Война в Украине активизировала россиян возле Японии

Поскольку Япония поддерживает Украину в противостоянии с россией, то это очень не нравится представителям кремля. Именно поэтому в водах на территории Японии активизировались российские военные суда. Это особенно тревожит представителей страны, потому что они помнят о ядерном потенциале страны-агрессора. И именно на этом делается не меньший упор в годовом отчете министерства обороны Японии.

Также в документе упоминается Тайвань. В частности, там подчеркивают, что Китай без колебаний захочет силой захватить его. А это значит, что напряжение в регионе только возрастет. В то же время в Тайване возможные угрозы понимают. Согласно отчету, "после вторжения россии в Украину Тайвань работает над дальнейшим укреплением своих усилий по самообороне".

С каждым годом ситуация будет только обостряться

Директор ЦРУ разделяет мнение минобороны Японии. Уилл Бернс убежден, что опыт россии негативно повлияет на Китай. Мол, эта огромная страна тоже захочет отобрать себе то, что, по ее мнению, ей принадлежит. Причем с каждым годом соответствующий риск будет только расти.

Я бы не стал недооценивать решимость Си Цзиньпин утвердить контроль Китая,

– подчеркнул он.

Он отметил, что в Китае внимательно следят за ходом войны в Украине. Более того, власти страны выразили свое "беспокойство" относительно того, что Киев захватить не удалось даже за более, чем 4 месяца. Поэтому соответствующее желание получило четкую характеристику: провал стратегии владимиром путиным.

Накануне своим мнением поделился эксперт совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев. Он отметил, что Китай пытается не продемонстрировать свою слабость перед США. Речь идет о ситуации с Тайванем. В то же время, в стране не хотят, чтобы ее впоследствии сравнивали с россией.

Кроме того, он заметил любопытный момент. По его мнению, сейчас идет новая итерация холодной войны между США и Китаем. И хотя между двумя государствами ведутся переговоры, идеологическое противостояние между ними никуда не исчезало.

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