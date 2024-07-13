Угроза есть постоянно: чего Украине стоит ожидать с Севера

Пока будет продолжаться война с Россией и белорусским главой будет Александр Лукашенко, который является марионеткой Владимира Путина, до тех пор будет существовать угроза наступления из Беларуси. Уровень ее градации не красный, или желтый и зеленый, а синий.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что учитывая количество сил и средств, присутствующих в Беларуси, она не представляет угрозы для вторжения на территорию Украины.

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На какие действия может хватить сил и средств в Беларуси

По мнению Коваленко, по состоянию на сегодня войска и техника, которые есть на белорусской территории, могут только совершать диверсионную деятельность. Поскольку в Беларуси находятся около 400 вагнеровцев. Но и они преимущественно заняты тем, что обучают белорусские подразделения.

ЦНС сообщил, что Минск планирует устроить провокацию под "чужим флагом" в приграничной зоне с Украиной. Режим Лукашенко якобы хочет продемонстрировать китайским коллегам, как они успешно умеют справляться с кризисными ситуациями.

Общее количество армии в Беларуси – примерно 15 тысяч личного состава. Они представляют угрозу лишь на две недели активных боевых действий. Возможно, даже меньше, ведь белорусы фактически не имеют опыта ведения боевых действий в условиях полномасштабной войны.

Поэтому угроза будет существовать. Но поход на Киев 2:0 завтра – такого уровня угрозы нет,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что на Севере остаются проблемы и они имеют тенденцию к обострению. Поэтому угрозу игнорировать нельзя. Однако разведчик не указал конкретное направление атаки, чтобы избежать паники.