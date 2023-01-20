Лукашенко может остаться без армии, – Жданов оценил ситуацию в Беларуси

Ситуация в Беларуси складывается таким образом, что Лукашенко может остаться без армии. Для него это очень небезопасно.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Однако говорилось о том, что Лукашенко в последнее время не дает Путину даже территорию.

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Лукашенко может потерять армию

Жданов отметил, что Россия и Беларусь в последнее время сами запутались, Беларусь – это отдельное государство или уже единственное с Россией. По крайней мере, об армии они говорят, что это войска союзного государства. Лукашенко так вообще может остаться без армии.

Это может иметь для него роковые последствия, поскольку он самопровозглашенный президент Беларуси,

– заметил военный эксперт.

В Беларуси пока не увеличивается российский личный состав

Он продолжил, что встречал информацию, что россияне тайно опрокидывают личный состав в Беларусь, в частности, в железнодорожных цистернах. Однако это вброс, фейк, поскольку человек не может находиться там. Там перевозят топливо, кислоты, разнообразные химические вещества, которыми человек, если будет дышать, сразу задохнется.

"Не верьте таким вбросам. Гораздо проще и скрытнее обустроить фуру под перевозку личного состава. Или, скажем, пустить автобусы не по центральным дорогам, а по второстепенным дорогам. Итак, я думаю, что это фейк – опрокидывание личного состава таким образом", – подчеркнул Жданов.

По его словам, в целом не прослеживается опрокидывание большего количества российских военных в Беларусь. Об этом уже сказали бы Западные разведки и белорусские оппозиционеры. Увеличение количества личного состава было бы заметным, потому что их сразу бы отправили на полигон, там их надо бы где-то разместить, чем кормить.

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Отсутствие техники

Как отметил Жданов, даже увеличение количества личного состава не означало наступление. Потому что, возможно, они уже едут со своими автоматами, но больше ничего нет. А нужны танки, БТР, машины и т.д. Технику бы опрокидывали эшелонами, а этого россияне не скрывают.

Мы постоянно наблюдаем. Перебрасывают их из Белоруссии в Беларусь, туда-сюда. Поставить 5 – 8 человеческих вагонов в военном эшелоне – это не проблема. Поэтому я думаю, что вряд ли сейчас осуществляется скрытое опрокидывание личного состава, тем более это не подтверждают данные разведки,

– подчеркнул военный эксперт.

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