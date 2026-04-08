Буферная зона в Винницкой области: способна ли Россия реализовать этот план

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса предупредил о возможной российской операции по созданию буферной зоны из Приднестровья на Винницкую область. Обнародование плана служит профилактической мерой, которая лишает противника эффекта неожиданности.

Военный обозреватель Иван Тимочко объяснил 24 Каналу, что вместо панических обвинений в измене, надо сосредоточиться и быть более бдительными на границах, а также понять, что военно-политическое руководство работает на опережение.

Есть ли реальная угроза наступления россиян из Приднестровья?

По словам эксперта, в свое время, когда Кирилл Буданов сообщил, что Россия готовила морскую операцию против Одесской области с целью захватить Затоку, чтобы усилить свою армию связями с контингентом в Приднестровье, было нечто подобное. Хотя многие считали, что она направлена на влияние на зерновые сделки. В последствии россиянам не удалось это реализовать, поскольку они не смогли достичь Залива и удержать контроль над территорией.

После этого заявления некоторые депутаты начали искать "измену", готовясь ехать в Винницкую область проверять фортификации и критиковать командование. Но заместитель руководителя ОП лишь озвучил один из возможных вариантов, то есть это просто сигнал о потенциальной угрозе,

– пояснил Тимочко.

Обнародование российских планов по Приднестровью лишает противника эффекта неожиданности и предотвращает панические реакции общества на возможные провокации. Без такой информации внезапная диверсия вызвала бы хаос в соцсетях и дезориентацию, тогда как своевременная коммуникация способствует конструктивной реакции.

Военный обозреватель убежден, что противник пытался бы нанести удары ракетами и дронами, эксплуатируя эмоциональное состояние украинцев. Независимо от этого, Украина продолжает укреплять границы с Приднестровьем и готова к возможным угрозам с этого направления.

Почему важно готовить общество к возможным провокациям?

Молдова с ее проевропейским правительством также понимает угрозы со стороны Приднестровья. Своевременная коммуникация разрушает планы России, и является частью оборонной стратегии.

Я не знаю точно, что происходит в Винницкой области, но предполагаю, что там могли проводиться определенные тактические действия с привлечением пограничников, полиции и военных структур. Однако никто не будет разглашать детали, поэтому к этому надо подходить осторожно и с доверием к руководству,

– сказал Тимочко.

Цель таких сообщений – заставить местное население обращать внимание на подозрительных людей – условно "зеленых человечков", которые могут появиться внезапно и попытаются дестабилизировать регион.

"На Приднестровье действительно находится российский военный контингент на пророссийское население, которое Путин может использовать для создания дополнительного напряжения и отвлечения украинских сил с других направлений. Граждане должны спокойно воспринимать такую информацию и принимать конструктивные действия – быть более бдительными, готовить местное население к возможным угрозам и поддерживать оборонительную готовность страны", – отметил Тимочко.

Важно! Павел Палиса сказал, что Россия планирует создать буферные зоны в северных областях Украины и закрепить оккупацию Запорожской и Херсонской областей, а в долгосрочной перспективе захватить Одесскую и Николаевскую области. Неизвестным ранее является план создания буферной зоны в Винницкой области с территории непризнанного Приднестровья, что свидетельствует о расширении российской амбиции на западном направлении. Такое планирование демонстрирует систематичность российской агрессии и необходимость усиления обороны Украины на всех направлениях.

