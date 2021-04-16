По данным Пентагона, Россия сосредоточила у границ военную силу, которой достаточно для проведения ограниченной операции. В то же время угроза вторжения России в Украину остается на низком или среднем уровне.

Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс. Он доложил о ситуации на Донбассе перед сенаторами США в Конгрессе.

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США ввело новые санкции против России

В Белом доме ввели новые санкции против России. Причиной для этого стал взлом SolarWinds и попытка сорвать выборы президента. В частности США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона.

В США подчеркнули, что осуждают эскалацию России на границе с Украиной и репрессии, к которым страна-агрессор прибегает в оккупированном Крыму. В целом санкции ввели против 32 российских физических лиц и организаций.

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Встреча Байдена с Путиным

Во время телефонного разговора президентов США и России они обсудили возможность проведения встречи на нейтральной территории. Представитель президента России заверил, что такая встреча в ближайшем будущем невозможна.

В то же время в Белом доме подтвердили приглашение Джо Байдена провести встречу с Владимиром Путиным. Однако такие переговоры станут сложнее на фоне введения новых санкций против России.

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