За даними Пентагону, Росія зосередила біля кордонів військову силу, якої достатньо для проведення обмеженої операції. Водночас загроза втрогнення Росії в Україну залишається на низькому або середньому рівні.

Про це заявив верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Тод Волтерс. Він доповів про ситуацію на Донбасі перед сенаторами США у Конгресі.

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США запровадило нові санкції проти Росії

У Білому домі запровадили нові санкції проти Росії. Причиною для цього став злом SolarWinds і спроба зірвати вибори президента. Зокрема США висилають 10 російських дипломатів з Вашингтону.

У США наголосили, що засуджують ескалацію Росії на кордоні з Україною і репресії, до яких країна-агресор вдається в окупованому Криму. Загалом санкції ввели проти 32 російських фізичних осіб і організацій.

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Зустріч Байдена з Путіним

Під час телефонної розмови президентів США та Росії вони обговорили можливість проведення зустрічі на нейтральній території. Речник президента Росії запевнив, що така зустріч у найближчому майбутньому є неможливою.

Водночас у Білому домі підтвердили запрошення Джо Байдена провести зустріч із Володимиром Путіним. Однак такі переговори стануть складнішими на тлі введення нових санкцій проти Росії.

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