Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "ОК. Кременчуг". Такие меры введены из-за высокой угрозы обстрела.

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Медиа распространяют информацию о дистанционной работе садов Полтавщины

Как стало известно, также на дистанционный режим работы будут переведены детские сады. Это решение подтвердили в областной военной администрации, отметив, что распоряжение было принято департаментом по вопросам оборонной работы.

О переводе только детских садов на дистанционную работу сообщили "Oboz.UA" і ТСН. Информации о закрытии других учебных заведений, в частности школ, пока нет.

Предупреждение для образовательных учреждений / Фото из соцсетей

Жители Полтавщины активно обсуждают эту ситуацию в соцсетях. Родители школьников отмечают, что администрации учебных заведений советуют оставить детей дома и находиться в безопасных местах. В комментариях также появилась информация о том, что подобные предупреждения рассылали в детские сады и школы Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей. Однако эти данные пока остаются на уровне слухов, которые распространяются мессенджерами.

Стоит отметить, что часть жителей выражает возмущение из-за таких мероприятий, называя их информационно-психологической атакой. В то же время большинство отмечает, что угроза обстрелов в регионе остается постоянной из-за войны.

Что говорят в военных структурах

24 Канал обратился за комментарием к Евгению Романову, представителю оперативно-тактической группировки "Харьков".

В документе, который регламентирует введение дистанционного обучения, есть ссылка на рекомендации ОТУ "Харьков".

По его словам, он ознакомлен с этим документом, однако Кременчуг, в частности, не входит в зону ответственности группировки "Харьков".

Ситуация с безопасностью в Полтавской области остается напряженной, поэтому местные власти призывают жителей соблюдать правила безопасности и оперативно реагировать на предупреждения о возможных обстрелах.