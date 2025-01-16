Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "ОК. Кременчук". Такі заходи запроваджені через високу загрозу обстрілу.

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Медіа поширюють інформацію про дистанційну роботу садочків Полтавщини

Як стало відомо, також на дистанційний режим роботи будуть переведені дитячі садки. Це рішення підтвердили в обласній військовій адміністрації, зазначивши, що розпорядження було ухвалене департаментом з питань оборонної роботи.

Про переведення лише дитячих садків на дистанційну роботу повідомили "Oboz.UA" і ТСН. Інформації про закриття інших навчальних закладів, зокрема шкіл, наразі немає.

Попередження для освітніх закладів / Фото з соцмереж

Жителі Полтавщини активно обговорюють цю ситуацію у соцмережах. Батьки школярів зазначають, що адміністрації навчальних закладів радять залишити дітей удома та перебувати в безпечних місцях. У коментарях також з’явилася інформація про те, що подібні попередження розсилали у дитячі садки та школи Київської, Харківської та Дніпропетровської областей. Проте ці дані поки залишаються на рівні чуток, які ширяться месенджерами.

Варто зазначити, що частина мешканців висловлює обурення через такі заходи, називаючи їх інформаційно-психологічною атакою. Водночас більшість наголошує, що загроза обстрілів у регіоні залишається постійною через війну.

Що кажуть у військових структурах

24 Канал звернувся за коментарем до Євгена Романова, речника оперативно-тактичного угруповання "Харків".

У документі, який регламентує запровадження дистанційного навчання, є посилання на рекомендації ОТУ "Харків".

За його словами, він ознайомлений із цим документом, проте Кременчук, зокрема, не входить до зони відповідальності угруповання "Харків".

Ситуація з безпекою в Полтавській області залишається напруженою, тому місцева влада закликає жителів дотримуватися правил безпеки та оперативно реагувати на попередження про можливі обстріли.