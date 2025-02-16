Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Литвы Гитанаса Науседу в интервью DW, которое состоялось на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Что сказал Науседа об угрозе для Европы от России

Размышляя о перспективах мирных переговоров по Украине, Науседа заявил, что то, что там происходит, можно решить двумя способами: "быстрой сделкой" или соглашением, которое будет "приемлемым" для Украины и всей Европы.

Идти первым путем было бы ошибкой. Потому что, я думаю, Россия не готова к честной сделке. Россия хочет получить передышку, чтобы перегруппироваться, сделать больше боеприпасов и военного снаряжения и организовать следующее нападение. Я не знаю, где он будет: может, в Украине, может, будут другие цели, включая балтийские страны,

– сказал президент Литвы.

Второй вариант, по словам Науседы, предусматривает, что с Россией "будут говорить с позиции силы". По мнению литовского главы, наверняка Украина не готова говорить с позиции силы, но Соединенные Штаты – готовы.

"Они могут ввести санкции, снизить цены на нефть по всему миру. И это сильно ударило бы по российской экономике", – отметил он.

В то же время Науседа предупредил, что Россия представляет угрозу для европейских стран в долгосрочной перспективе.

Россия является долгосрочной угрозой на ближайшие 20 – 30 лет. Мы должны это осознать. Мы, приграничные страны, очень хорошо это понимаем,

– сказал президент Литвы.

Гитанас Науседа также подчеркнул, что Европа должна участвовать в переговорах по завершению войны в Украине, поскольку речь идет и о ее безопасности также. Однако на данный момент, признает Науседа, среди европейских государств нет единства относительно условий мира в Украине, которую странам надо решить.