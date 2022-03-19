Угроза от России не исчезнет, они проведут реорганизацию и перевооружение, – генерал Ходжес

Российскую армию считали одной из сильнейших в мире. После вторжения в Украину выяснилось, что это не так, что является большим поражением для россиян.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал экс-командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес. Он заявил, что российская армия теперь не производит того впечатления, как прежде.

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"Конечно, российский флот все еще не поврежден. У них все еще большие мощности, много самолетов и людей. Это не то, что они разбиты", – сказал генерал.

У россиян до сих пор есть интерес, – Ходжес

Экс-командующий армии США предположил, что когда война кончится, мир увидит существенную реорганизацию, россияне свои выводы сделают. Потому что будут профессиональные офицеры, которые захотят реформировать и поправить то, что нужно.

Угроза не исчезнет. У них есть еще интерес. Беспокоятся о своей безопасности. То есть мы не говорим о том, что их военные просто исчезнут, сдадутся. Нет, они проведут реорганизацию и перевооружение,

– заявил генерал.

Поэтому разговоры о любых договоренностях, которые позволят российским вооруженным силам оставаться там, где они есть, или позволят усилиться, вызывают беспокойство. Бен Ходжес заявил, что доверять им нельзя.

"Они никогда не соблюдали договоренности. Никогда. Поэтому, думаю, мы должны быть очень осторожны с любыми договоренностями, которые могут появиться в последующие несколько недель", – пояснил экс-командующий армией США.

Интервью экс-командующего армией США Бена Ходжеса 24 каналу: смотрите видео