Разбор первого наступления

Военно-политическое руководство Украины в своих заявлениях отмечает, что рашисты могут готовить на эту зиму новое наступление на Киев. В то же время в Пентагоне пока "не видят признаков подготовки наступления" для атаки на нашу столицу. Что в свою очередь означает, что в следующие несколько недель или 2 – 3 месяца сценарий возможной новой атаки рашистов на Киев будет висеть над нами, как дамоклов меч.

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Что самое важное здесь нужно понимать? Даже если орки будут снова наступать с севера и будут пытаться идти на Киев, они все равно не смогут повторить условное "24 февраля". То есть россияне не смогут повторить сценарий внезапной атаки с "обвальным" появлением нескольких группировок своих войск в неожиданных местах. Просто в первые часы войны 24 февраля 2022 "в руки" россиянам упало несколько благоприятных факторов, которые им и позволили выйти в пригород Киева. Но больше оркам так не будет.

Атака рашистских войск со стороны Беларуси в тот день действительно была неожиданностью, которую в принципе невозможно было предвидеть. Ибо "сборная солянка" по меньшей мере из 10 бригад из состава нескольких военных округов в принципе не выглядела как полноценная ударная группировка, способная на успешную атаку. А привлечение даже морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ РФ (также причастной к военным преступлениям в треугольнике Буча – Гостомель – Ирпень) выглядело вообще нонсенсом.

Теперь ситуация ровно противоположная, территория Беларуси мониторится 24/7 в поисках любого пустяка, который может свидетельствовать о подготовке новой сухопутной атаки.

Министр обороны Резников в одном из интервью постфактум оправдывался – признаков подготовки к вторжению со стороны Беларуси тогда не было видно, потому что на тот момент рашисты не готовили логистические эшелоны для своих войск. И эта самая ретроспектива показывает, что он никак не лукавил.

Как потом оказалось, чтобы снабжать свои войска горючим, россияне "загнали" со стороны Беларуси железнодорожный эшелон на 56 цистерн, которые по документам проходили как "белорусский дизель для одной из сетей АЗС". И вряд ли тогда кому-то хватило бы фантазии увидеть, что поезд с горючим – это новейшая итерация "Троянского коня", которого заготовили россияне для покорения Украины.

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Ну а тот факт, что в разгар осады Киева рашистам пришлось поспешно посылать логистическую колонну протяженностью 64 километра, может касательно свидетельствовать, что какие-то "гибридные" планы по военной логистике оккупантов явно "посыпались", благодаря Силам обороны Украины и доблести обычных украинцев. Ну а теперь на любые логистические "фокусы" россиян есть свой буквенно-циферный ответ, и все его прекрасно знают – M142 HIMARS и M270.

Почему случился Гостомель

Вертолетный десант россиян смог "проскочить" в Гостомель в первые часы войны лишь потому, что эти первые несколько драгоценных часов потребовались нашей ПВО для восстановления системы управления. И то даже при таких условиях пролет рашистов в Гостомель был скорее случайностью, сыгравшей на руку врагу.

Так как, например, ровно в тот же день вертолетный десант орков летел в Вышгород, должен был занимать дамбу ГЭС, а в итоге их всех сбили, и рашистские вертолетчики кормили собой раков в Днепре. А в ночь на 25 февраля россияне надеялись высадить десант в Василькове, но после того, как наши зенитчики сбили два десантных Ил-76, и от этого плана оркам пришлось отказаться.

Теперь же залетать в зону нашей ПВО на самолетах тактической авиации и вертолетах армейской авиации рискуют разве что немногочисленные пилоты-"вагнеровцы", которых все равно мало и которые знают, что "вытащили билет в один конец".

Нонсенс атаки на Чернобыль

Еще один фактор, которым тогда россияне смогли воспользоваться, но больше не смогут, – это то, что никто не ожидал превращения Чернобыльской зоны отчуждения в зону боевых действий.

Вспомним, где-то в начале февраля 2022 года Нацгвардия проводила учения на тему отстрела из минометов и легкой бронетехники "условных" террористов, засевших в Припяти, и тогда нашему обществу даже легенда таких тренировок выглядела нонсенсом, а учебные стрельбы в такой зоне абсурдом.

Но потом наступило 24 февраля 2022 года, россияне загнали в Чернобыльскую зону свою бронетехнику, возле ЧАЭС устроили склад некондиционных боеприпасов, в "Рыжем лесу" выкопали окопы, а возле города Чернобыль устроили КП одной из своих армий. Чем сломали психологические барьеры у многих цивилизованных народов. В качестве примера одна из важных статей военной помощи от Германии – оборудование для войск РХБЗ (войск радиационной защиты, проще говоря).

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Как выстоял Киев

Наконец, в первый день войны Киев был почти беззащитным, преимущество рашистов в войсках было вообще 12:1. Да и то, даже при таком катастрофическом превосходстве орки не смогли эффективно наступать, хотя и Киев в наших руках удержали лишь сверхчеловеческие усилия защитников столицы и Божье провиденье.

Например, известно, что командующий Сухопутными войсками Сырский формировал сводные группы из военных вузов для обороны Киева. И на фоне такой детали в стиле "Круты-2" теряется более мелкая, но не менее важная подробность – например, Музей Второй мировой для обороны столицы "задонатил" свою музейную БМД-1 (в каком состоянии была эта бронемашина – историческая наука не раскрывает, но свою задачу "имитации присутствия" она явно выполнила).

Один из военнослужащих 19-й ракетной бригады летом в своем интервью говорил – тогда положение выглядело настолько безнадежным, что наши ракетчики готовились бить из "Точки-У" по рашистам непосредственно с позиций в Киеве.

Но так, к счастью, сложилось, что нашлось достаточно много смелых людей, которые поставляли нашим войскам данные о расположении рашистов. И что возле Киева удивительным образом оказалось несколько САУ 2С7 "Пион" калибра 203-миллиметра, регулярно посылавших на головы врага свои 200-килограммовые "цветы смерти". Вместе с мобильными группами, которые имели "Джавелины" и NLAW.

Теперь же для защиты нашей территории с севера создана отдельная группировка войск, а вокруг столицы построена укрепленная и эшелонированная система обороны. И вместо стремительной атаки рашистам придется биться в лоб укреплений Сил обороны Украины, перевыполняя свой "план" по трупокилометрам.

Если россияне снова пойдут в направлении Киева, конечно, нам всем снова может быть страшно. Но ведь теперь мы знаем, как можно и нужно побеждать врага.