На Рождество оккупанты совершили массированную воздушную атаку на Украину, использовав ударные дроны и ракеты разных типов. Среди них было 12 крылатых "Калибров", передает 24 Канал со ссылкой на ВМС.

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Опасность с моря

11 января стало известно о том, что враг снова вывел в Черное море корабль, который является носителем "Калибров" общим залпом до 4 ракет.

Также в ВМС сообщили, что в Азовском море вражеские суда отсутствуют. В Средиземном море находятся 7 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.

Напомним, что "Калибры" могут поражать враждебные цели на разных расстояниях – от 200 до 2500 километров, но в экспортных модификациях дальность ограничена до 300 километров. К объекту ракета летит на сверхнизких высотах – всего 10 – 20 метров над поверхностью земли со скоростью от 180 до 240 метров в секунду.

К слову, противник долгое время не использовал "Калибры", потому что испытывал трудности с обслуживанием агрегатов, откуда выпускают эти ракеты, а также с их загрузкой. Впрочем, захватчики, вероятно, решили эту проблему.