Россияне в течение длительного времени не запускали по Украине "Калибры". В Силах обороны объясняли, что оккупанты имеют трудности с обслуживанием агрегатов, откуда выпускают эти ракеты, а также с их загрузкой. Ведь логистика и инфраструктура сосредоточена в Крыму, а ракеты с целью сохранения базируются в Новороссийске, передает 24 Канал.

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Опасность с моря возобновилась

Впрочем, сейчас стало известно, что враг, вероятно, решил проблему с загрузкой "Калибров" на свои ракетоносители. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Военно-морских Сил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, о том, что оккупанты нашли выход свидетельствует использование ими надводных кораблей. Плетенчук подчеркнул, что противник долго возился с этой задачей, которая, на самом деле, не была сложной.

Сейчас россияне уже научились загружать ракеты на подводные лодки, где этот процесс осуществляется горизонтально.

Если надводные корабли – то немного другое оборудование для вертикальной загрузки. Странно, что они полгода не могли доставить плавучий кран,

– пояснил спикер.

Военный отметил, что носителей "Калибров" в Черном море нет. Впрочем, он призвал не игнорировать тревогу. Вероятно, враг занимается накоплением ракет и готовится к атаке.

Напомним, что 17 октября оккупанты вывели в Черное море 2 вражеских корабля, один из которых был носителем ""Калибров".