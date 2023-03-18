Тревога охватила северные регионы Украины, в том числе столицу. Сирены прозвучали около 17:50.
Обратите внимание Ночная атака "Шахидами" и обстрел Запорожья с С-300: хронология 388 дня войны
Днем 18 марта сирены известили о воздушной тревоге в Киеве и ряде областей Украины. Причиной явилась угроза ракетной атаки.
Тревога охватила северные регионы Украины, в том числе столицу. Сирены прозвучали около 17:50.
Обратите внимание Ночная атака "Шахидами" и обстрел Запорожья с С-300: хронология 388 дня войны