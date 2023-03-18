Тривога охопила північні регіони України, зокрема і столицю. Сирени пролунали близько 17:50.
Зверніть увагу Нічна атака "Шахідами" та обстріл Запоріжжя з С-300: хронологія 388 дня війни
Удень 18 березня сирени сповістили про повітряну тривогу в Києві та низці областей України. Причиною стала загроза ракетної атаки.
Тривога охопила північні регіони України, зокрема і столицю. Сирени пролунали близько 17:50.
Зверніть увагу Нічна атака "Шахідами" та обстріл Запоріжжя з С-300: хронологія 388 дня війни