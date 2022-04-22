Угроза ракетных ударов по Одесской области очень высока, – пресс-секретарь ОВА.

Российские корабли отошли на 200 км от береговой линии вглубь моря. Однако до сих пор остается высока вероятность ракетных ударов по Одесской области.

Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире 24 канала.

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Угроза ракетных ударов в Одессе есть

Он подчеркнул, что речь о высадке российского десанта в Одессе не идет. Но окончательно говорить рано, потому что риск ракетных ударов до сих пор есть.

Есть корабли Черноморского флота, на борту которых стоят ракеты "Калибр", ими могут наносить удары по нашим областям. Также мы знаем о ракетных дивизионах во временно оккупированном Крыму. Итак, вероятность нанесения ракетных ударов по Одесской области со стороны оккупантов очень высока,

– заявил Братчук.

Как сейчас живет город

По его словам, жизнь в Одессе проходит под лозунгом "Все для фронта, все для победы". Сегодня в городе восстановили экономику, насколько это возможно. Инфраструктура тоже работает.

"Пасху встречаем с тревожным настроением, но помним, что воскрес Христос – воскреснет и Украина. Верим в победу и остаемся оптимистами", – добавил Братчук.

К слову, со среды, 20 апреля, в Одессе сменили время комендантского часа. Теперь в городе и области он проходит с 22:00 до 05:00. Соответствующее распоряжение издал начальник Одесской ОГА Максим Марченко.

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