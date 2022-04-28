Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".

К теме В Черном море оккупанты держат подлодки: угроза ракетных атак сохраняется

"Угроза ракетных ударов с моря и временно оккупированного Крыма остается высокой", – говорится в сообщении.

Учитывая это, украинцам необходимо соблюдать все необходимые меры безопасности.

Напомним, что по данным разведки Великобритании, в Черном море базируются примерно 20 судов военно-морских сил России. Среди них есть и подлодки.

Вас может заинтересовать – в Одессе над морем сбит российский БПЛА-разведчик