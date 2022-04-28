Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".

До теми У Чорному морі окупанти тримають підводні човни: загроза ракетних атак зберігається

"Загроза ракетних ударів з моря та тимчасово окупованого Криму залишається високою", – мовиться у повідомленні.

Зважаючи на це, українцям необхідно дотримуватися усіх необхідних заходів безпеки.

Нагадаємо, що за даними розвідки Великої Британії, у Чорному морі базуються приблизно 20 суден військово-морських сил Росії. Серед них є і підводні човни.

Вас може зацікавити – в Одесі над морем збито російський БПЛА-розвідник