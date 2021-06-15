Реакция Дуды на саммит НАТО

Президент одобрительно отреагировал на то, что на саммите обсудили угрозу России. Ее Дуда считает одной из самых больших вызовов для Центральной и Восточной Европы.

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Это прозвучало в подавляющем большинстве заявлений, включая заявления президента США Джо Байдена, что, к сожалению, все еще есть абсолютно текущая угроза со стороны России в виде ее различного агрессивного поведения, в виде ее агрессии в Украине. Это один из самых больших вызовов, существующих в геополитическом пространстве,

– заявил политик.

Дуда отметил, что во время разговора с Байденом, американский президент заверил, что безопасность Центральной и Восточной Европы, включая безопасность Польши, очень близка ему. По словам Дуды, Байден лично работал над тем, чтобы Польша стала членом НАТО.

Польский лидер ожидает информации от США после разговора Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

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