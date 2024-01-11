Этот российский самолет является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". 24 Канал призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Интересно Сколько средств теряет Киев из-за воздушных тревог
Что известно о воздушной тревоге
Воздушная тревога раздалась по всем областям нашего государства примерно в 13 часов 31 минуты. В конце концов в Воздушных силах сообщили, что причиной этого является российский самолет МиГ-31К.
Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северная Осетия),
– написали Воздушные силы.
Российский МиГ-31К является потенциальной угрозой из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", которая может обходить украинские системы ПВО. Кроме того, присутствие истребителей Су-30СМ, способных нести крылатые ракеты, усугубляет опасения относительно возможной ракетной опасности, связанной с самолетом МиГ-31К.
Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала
Стоит отметить, что взлеты бортов МиГ-31К могут осуществляться, в том числе для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и так далее. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.
Кроме того, недавно самолет также проводит патрулирование Черного моря с дозаправкой, от чего частота и продолжительность тревог по всей Украине значительно увеличилась.
Россияне уже несколько раз запускали по Украине "Кинжалы"
- Российская армия во время своих массированных атак по Украине стала запускать и гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал". В последний раз кафиры запускали эти ракеты по Украине 8 января из четырех самолетов МиГ-31К из Тамбова и Рязани.
- До этого россияне пускали по Украине "Кинжалы" 2 января. Тогда Украине удалось сбить все ракеты, пущенные российскими захватчиками, о чем сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- Также "Кинжалы" по Украине российская армия пускала 29 декабря. Тогда россияне выпустили по Украине пять гиперзвуковых ракет, которые не смогли перехватить.