Цей російський літак є потенційним носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал". 24 Канал закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту, адже це може врятувати життя й полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу
Повітряна тривога пролунала по всіх областях нашої держави приблизно о 13 годині 31 хвилині. Зрештою у Повітряних силах повідомили, що причиною цього є російський літак МіГ-31К.
Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північна Осетія),
– написали Повітряні сили.
Російський МіГ-31К є потенційною загрозою через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може обходити українські системи ППО. Крім того, присутність винищувачів Су-30СМ, здатних нести крилаті ракети, посилює побоювання щодо можливої ракетної небезпеки, пов'язані з літаком МіГ-31К.
Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу
Варто зазначити, що зльоти бортів МіГ-31К можуть здійснюватись, у тому числі й для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.
Крім того, віднедавна літак також проводить патрулювання Чорного моря з дозаправлянням, від чого частота і тривалість тривог по всій Україні значно збільшилася.
Росіяни вже кілька разів запускали по Україні "Кинджали"
- Російська армія під час своїх масованих атак по Україні стала запускати й гіперзвукові ракети типу "Кинджал". Востаннє окупанти запускали ці ракети по Україні 8 січня з чотирьох літаків МіГ-31К з Тамбова та Рязані.
- До цього росіяни пускали по Україні "Кинджали" 2 січня. Тоді Україні вдалося збити всі ракети, які пустили російські загарбники, про що повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
- Також "Кинджали" по Україні російська армія пускала 29 грудня. Тоді росіяни випустили по Україні 5 гіперзвукових ракет, які не змогли перехопити.