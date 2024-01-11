Цей російський літак є потенційним носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал". 24 Канал закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту, адже це може врятувати життя й полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Повітряна тривога пролунала по всіх областях нашої держави приблизно о 13 годині 31 хвилині. Зрештою у Повітряних силах повідомили, що причиною цього є російський літак МіГ-31К.

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північна Осетія),

– написали Повітряні сили.

Російський МіГ-31К є потенційною загрозою через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може обходити українські системи ППО. Крім того, присутність винищувачів Су-30СМ, здатних нести крилаті ракети, посилює побоювання щодо можливої ракетної небезпеки, пов'язані з літаком МіГ-31К.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Варто зазначити, що зльоти бортів МіГ-31К можуть здійснюватись, у тому числі й для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.

Крім того, віднедавна літак також проводить патрулювання Чорного моря з дозаправлянням, від чого частота і тривалість тривог по всій Україні значно збільшилася.

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