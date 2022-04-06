Угроза серьезного международного конфликта растет, – Пентагон

Действующий порядок в мире становится все более нестабильным, и угроза серьезного международного конфликта увеличивается.

Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли во время слушаний в комитете по вопросам вооруженных сил Палаты представителей США.

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Он подчеркнул, что угроза серьезного международного конфликта растет.

Мы погружаемся в мир, который становится все более нестабильным, и потенциал серьезного международного конфликта растет, а не уменьшается,

– подчеркнул генерал.

В этом контексте он отметил, что Соединенным Штатам и в целом западной демократии угрожают Китай и Россия, которые имеют большой военный потенциал и стремятся "коренным образом изменить правила, основанные на нынешнем глобальном порядке".

Война России против Украины – самая большая угроза миру

По словам Милли, вторжение России в Украину является "самой большей угрозой миру и безопасности Европы и, возможно, всего мира" за последние несколько лет. В то же время он подчеркнул, что рад видеть, как мир собирается вокруг Украины.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты предоставят нашему государству дополнительные 100 миллионов долларов. Деньги направят на сферу безопасности.

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