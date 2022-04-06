Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Мілі під час слухань у комітеті з питань збройних сил Палати представників США.

Важливо Російського вбивцю треба зупинити, – Резніков у розмові з главою Пентагону

Він наголосив, що загроза серйозного міжнародного конфлікту зростає.

Ми поринаємо у світ, який стає дедалі нестабільнішим, і потенціал серйозного міжнародного конфлікту зростає, а не зменшується,

– підкреслив генерал.

У цьому контексті він зазначив, що Сполученим Штатам і загалом західній демократії загрожують Китай і Росія, які мають великий військовий потенціал і прагнуть "докорінно змінити правила, засновані на нинішньому глобальному порядку".

Війна Росії проти України – найбільша загроза миру

За словами Міллі, вторгнення Росії в Україну є "найбільшою загрозою миру й безпеці Європи та, можливо, всього світу" за останні кількадесят років. Водночас він наголосив, що радий бачити, як світ гуртується навколо України.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати нададуть нашій державі додаткові 100 мільйонів доларів. Гроші скерують на сферу безпеки.

Актуально – Нічне звернення Володимира Зеленського за 5 квітня: дивіться відео