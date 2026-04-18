Быстро попадут под прицел наших дронов: военный обозреватель оценил угрозу со стороны Беларуси
- Военные приготовления на территории Беларуси выглядят как попытка оттянуть украинские войска, а не подготовка к вторжению.
- Военный обозреватель Денис Попович считает, что угроза станет реальной, когда Беларусь начнет концентрировать войска, но белорусская армия устарела и легко попадет под удары дронов.
Президент Зеленский предупредил о военных приготовлениях на территории Беларуси – строительство дорог, расширение артиллерии и сбор резервов. Однако пока это скорее попытка заставить Украину оттянуть войска с востока на северное направление, чем реальная подготовка к вторжению.
Военный обозреватель Денис Попович объяснил 24 Каналу, что белорусская армия не адаптирована к современной дроновой войне.
Является ли белорусская армия реальной угрозой для Украины?
Угроза станет реальной только тогда, когда Беларусь начнет концентрировать войска на конкретных направлениях. Пока Путин и Лукашенко просто рассчитывают, что сам факт приготовлений заставит нас оттянуть силы с других участков,
– сказал Попович.
При этом белорусская армия остается устаревшей, а значит, реальная боевая угроза с ее стороны значительно меньше, чем психологическая.
По мнению военного обозревателя, если Беларусь и планирует что-то, то по старой механизированной модели – стягивания войск, формирования ударных группировок и продвижения через границу.
"Такие группировки мы увидим заранее – и они станут легкими жертвами для дроновых ударов. Пока мы имеем только угрожающие заявления Лукашенко, никаких реальных формирований войск не заметно. Когда появятся – тогда и будем прогнозировать", – объяснил Попович.
Обратите внимание! Основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев считает, что главная цель таких действий в Беларуси заключается в том, чтобы заставить Украину перебросить часть сил с наиболее горячих направлений и ослабить оборону на востоке и юге. В то же время вероятность наступления на крупные города, в частности Киев, Луцк, Житомир или Ровно, пока считается низкой.
Что еще известно о ситуации в Беларуси?
- Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу в Беларуси. Такой призыв осуществляется ежегодно с 2022 года.
- Вероятно, Беларусь получила от России задание удержать украинские силы в напряжении накануне новых штурмовых действий со стороны России в Украине.
- Россия строит в Беларуси базы для запуска дронов, что позволяет втрое сократить расстояние до Киева, однако Лукашенко, вероятно, не вступит в войну в этом году.