Быстро попадут под прицел наших дронов: военный обозреватель оценил угрозу со стороны Беларуси

Президент Зеленский предупредил о военных приготовлениях на территории Беларуси – строительство дорог, расширение артиллерии и сбор резервов. Однако пока это скорее попытка заставить Украину оттянуть войска с востока на северное направление, чем реальная подготовка к вторжению.

Военный обозреватель Денис Попович объяснил 24 Каналу, что белорусская армия не адаптирована к современной дроновой войне.

Является ли белорусская армия реальной угрозой для Украины?

Угроза станет реальной только тогда, когда Беларусь начнет концентрировать войска на конкретных направлениях. Пока Путин и Лукашенко просто рассчитывают, что сам факт приготовлений заставит нас оттянуть силы с других участков,

– сказал Попович.

При этом белорусская армия остается устаревшей, а значит, реальная боевая угроза с ее стороны значительно меньше, чем психологическая.

По мнению военного обозревателя, если Беларусь и планирует что-то, то по старой механизированной модели – стягивания войск, формирования ударных группировок и продвижения через границу.

"Такие группировки мы увидим заранее – и они станут легкими жертвами для дроновых ударов. Пока мы имеем только угрожающие заявления Лукашенко, никаких реальных формирований войск не заметно. Когда появятся – тогда и будем прогнозировать", – объяснил Попович.

Обратите внимание! Основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев считает, что главная цель таких действий в Беларуси заключается в том, чтобы заставить Украину перебросить часть сил с наиболее горячих направлений и ослабить оборону на востоке и юге. В то же время вероятность наступления на крупные города, в частности Киев, Луцк, Житомир или Ровно, пока считается низкой.

