У Кремля 2 цели: эксперт по безопасности объяснил активные движения в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь готовит артиллерийские позиции возле украинской границы. Также Александр Лукашенко подписал указ о призыве в Беларуси офицеров запаса на военную службу.

Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко озвучил 24 Каналу мнение, что Москва имеет две цели. В частности, идет подготовка к развертыванию активных операций на восточном фланге НАТО со стороны России и Беларуси. Также Кремль хочет использовать территорию Беларуси как пусковую площадку дронов, артсистем, баллистики.

Что задумал Путин?

Тарас Жовтенко отметил, что более четырех лет, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Владимир Путин пытался еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Однако Лукашенко все это время успешно избегал этого.

Белорусский диктатор постоянно повторял один нарратив, против которого у Кремля не было аргументов. Мол, если НАТО нападет на Россию, которая сейчас воюет в Украине, то кто-то должен защищать Путина, поэтому белорусская не должна идти на фронт в Украину.

Однако последние минимум полтора года в России поднимается тема, что параллельно можно качать восточный фланг НАТО, начиная с гибридных операций, как когда-то в Украине, в Крыму и на Донбассе. В сентябре 2025 года Россия и Беларусь провели очередные учения "Запад-2025". Они проходят раз в четыре года.

Было логично ожидать, что на самом деле эти учения в 2025 году будут использованы россиянами, чтобы максимально подготовиться к развертыванию сценария гибридных провокаций против восточного фланга НАТО. В этом формате ситуация перевернулась,

– сказал эксперт по безопасности.

Вероятно, сейчас Путин поймал Лукашенко на том, что Беларусь не может быть втянута в войну в Украине, потому что должна остаться козырем России против НАТО. Если Россия начинает подготовку к развертыванию гибридных операций в странах Балтии, то у самопровозглашенного лидера Беларуси уже нет аргументов.

То есть фактически сейчас готовится почва для того, чтобы российские войска вернулись на территорию Беларуси. Понятно, что Кремль захочет использовать эту ситуацию в двойном формате,

– предположил Жовтенко.

По его словам, может быть вариант развертывания на территории Беларуси баллистических комплексов для того, чтобы иметь возможность доставать баллистикой по территории Украины не только с территории России. Если Беларусь будет активно втянута в гибридные операции против восточного фланга НАТО, то Лукашенку не будет смысла быть против, что с его территории могут наноситься удары баллистикой по северным и западным регионам Украины.

"В том, что происходит на территории Беларуси, я вижу двойной момент. Прежде всего, вероятнее всего, идет подготовка к развертыванию активных операций на восточном фланге НАТО со стороны России и Беларуси. А если у Кремля все получится, то они смогут потенциально использовать территорию Беларуси как пусковую площадку и для беспилотников, и других артиллерийских систем. Прежде всего то, что касается запуска баллистических ракет по территории Украины", – пояснил он.

Интересно, что военный обозреватель Денис Попович оценил угрозу со стороны Беларуси. По его мнению, сейчас это скорее попытка заставить Украину оттянуть войска с востока на северное направление, чем реальная подготовка к вторжению. Кроме того, белорусская армия не выдержит современной дроновой войны.

