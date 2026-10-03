В эксклюзивном интервью 24 Канал заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко объяснил, почему военный блок играет все более важную роль в государственном управлении, зачем Лукашенко нужен Муравейко и при чем здесь подготовка системы мобилизации.

Лукашенко назначил генерала в свою администрацию

28 сентября Лукашенко назначил Павла Муравейко заместителем главы своей администрации. До этого генерал был начальником Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси – первым заместителем министра обороны.

На новой должности он будет курировать вопросы безопасности. Сам Лукашенко заявил, что лично предложил кандидатуру Муравейко. По его словам, он хочет получать "альтернативную" точку зрения на ситуацию в Вооруженных силах.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что белорусская армия должна быть готова к "самым серьезным столкновениям".

Латушко обращает внимание на другую деталь: ранее в администрации Лукашенко не было отдельного заместителя, который отвечал бы именно за военное направление. По его мнению, назначение Муравейко свидетельствует об усилении военной составляющей в государственном управлении.

Главная задача – это симбиоз, симбиоз, слияние государственного управления страной с Вооруженными силами Республики Беларусь и в целом с силовым блоком,

– пояснил Латушко.

В Беларуси не прекращаются военные учения

Это происходит на фоне серии " военных учений и проверок ". По словам Латушко, белорусские структуры отрабатывают действия в условиях военного времени, в частности работу органов власти и предприятий.

Отдельно он обратил внимание на территориальную оборону. По оценке Латушко, речь идет о потенциальной системе численностью до 150 тысяч человек. Именно поэтому важно следить не только за кадровыми решениями Лукашенко, но и за тем, как перестраивается вся система управления государством.

Готовят ли белорусов к мобилизации?

Самый интересный вопрос, возникающий на фоне этих процессов, – насколько далеко Лукашенко готов зайти в военной подготовке.

Латушко говорит, что белорусский режим не хочет напрямую вступать в войну, потому что это может иметь для Лукашенко серьезные политические последствия.

Однако Минск готовится к сценарию, при котором избежать участия в войне уже не удастся. В Беларуси также должны провести проверку системы мобилизации военнослужащих.

Впрочем, само по себе проведение учений или проверки еще не означает, что мобилизацию уже объявили. Поэтому пока речь идет прежде всего о подготовке государственной и военной системы к возможному военному сценарию, а не о подтвержденном решении Лукашенко начать мобилизацию.