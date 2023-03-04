Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

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Россия до сих пор имеет достаточно возможностей, чтобы представлять угрозу Эстонии.

Певкур отметил, что санкции против России еще могут быть сильнее и их может быть больше. По его словам, если есть что-то дополнительное, что можно добавить, нужно это сделать.

Что касается возможностей России – они способны их восстановить быстрее или позже. 2 года, 3 года или менее – даже неважно. Россия до сих пор имеет достаточно возможностей, чтобы представлять нам угрозу, и это значит, что мы должны быть готовы вместе с нашими союзниками сдерживать Россию,

– заявил министр обороны.

Он добавил, что Эстония защищена. Правительство в этом году инвестирует 2,8% ВВП, а в следующем – 3,2% всего ВВП в оборону, чтобы получить новые возможности.

"У нас мало времени на это, но я могу вас заверить, что мы делаем многое для того, чтобы гарантировать нашему населению мир", – подытожил Певкур.

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Министр обороны Эстонии был в Киеве

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур 26 февраля посетил Киев, где встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и объявил об очередном пакете военной помощи Украине. На этот раз в нем будет оружие и оборудование, в частности:

полевой мобильный госпиталь Role 2,

автоматы и пистолеты,

БПЛА,

тепловизоры,

генераторы,

зарядные устройства,

одежду.

Резников рассказал, что общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП.