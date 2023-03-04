Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів голова Міноборони Естонії Ханно Певкур.
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Росія досі має достатньо можливостей, щоб становити загрозу для Естонії
Певкур зауважив, що санкції проти Росії ще можуть бути сильнішими і їх може бути більше. За його словами, якщо є щось додаткове, що можна додати, то потрібно це зробити.
Щодо можливостей Росії – вони здатні їх відновити швидше чи пізніше. 2 роки, 3 роки чи менше – навіть неважливо. Росія досі має достатньо можливостей, щоб становити для нас загрозу, і це означає, що ми повинні бути готові разом із нашими союзниками стримувати Росію,
– заявив міністр оборони.
Він додав, що Естонія захищена. Уряд цього року інвестує 2,8% ВВП, а наступного – 3,2% усього ВВП на оборону, щоб отримати нові можливості.
"У нас мало часу на це, але я можу вас запевнити, що ми робимо багато для того, щоб гарантувати нашому населенню мир", – підсумував Певкур.
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Міністр оборони Естонії був у Києві
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур 26 лютого відвідав Київ, де зустрівся зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим та оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні. Цього разу в ньому буде зброя та обладнання, зокрема:
- польовий мобільний шпиталь Role 2,
- автомати та пістолети,
- БпЛА,
- тепловізори,
- генератори,
- зарядні пристрої,
- одяг.
Резніков розповів, що загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП.