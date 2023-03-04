Жодної проблеми через це не бачать. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів голова Міноборони Естонії Ханно Певкур.

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Як сприймають російськомовних в армії Естонії

Певкур розповів, що громадяни Естонії зобов'язані проходити строкову службу.

Ми приймаємо всіх наших громадян, як громадян Естонії, ми не робимо жодної різниці. І це також означає, що так, вони (російськомовні – 24 канал) є і в естонській армії,

– зазначив міністр оборони.

За його словами, справа не в тому, якою мовою людина розмовляє, а в тому, що у неї на серці та в голові.

"Тож у цьому сенсі ми не бачимо жодних проблем у тому, що у нас також є громадяни, які походять з російськомовних сімей, але всі вони чудово говорять естонською мовою і є громадянами Естонії", – підсумував Певкур.

Міністр оборони Естонії відвідав Київ

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур 26 лютого побував у Києві. Він зустрівся з зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим та оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні. Цього разу в ньому буде зброя та обладнання. Мовиться, зокрема, про:

польовий мобільний шпиталь Role 2,

автомати та пістолети,

БпЛА,

тепловізори,

генератори,

зарядні пристрої,

а також одяг.

Резніков розповів, що загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП. Він подякував естонцям за допомогу та висловив свій захват дружньою країною.