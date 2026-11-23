Кандидат в президенты Франции и ультраправый политик Марин Ле Пен заявила о трех возможных сценариях развития войны в Украине. Она убеждена, что все может даже перерасти в Третью мировую войну.

Об этом Марин Ле Пен заявила в интервью одному из египетских каналов, отрывок из которого она опубликовала в сети Х.

Ле Пен назвала 3 сценария войны в Украине

По словам Ле Пен, существует лишь 3 варианта дальнейшего развития событий. Два из них крайне негативны.

Есть только три возможных варианта развития событий. Либо НАТО вступит в войну, тогда это приведет к Третьей мировой войне. Либо конфликт будет длиться годами. Либо все страны осознают последствия,

– считает Ле Пен.

В случае победы на выборах президента Франции, которые состоятся в апреле 2027 года, она будет вести переговоры как с Украиной, так и с Россией.

Экономические последствия и восстановление энергетической инфраструктуры

Ле Пен подчеркнула, что вооруженное противостояние в Украине оказывает глобальное влияние на весь мир. В частности, она указала на существенные экономические и гуманитарные трудности, с которыми столкнулись европейские страны, в том числе Франция.

Политик предположила, что война может затянуться на годы и сопровождаться временными периодами затишья. В то же время она подчеркнула, что международное сообщество должно предоставить Украине возможность для масштабного восстановления.

Особое внимание Марин Ле Пен уделила значительному ущербу, нанесенному украинской энергетической инфраструктуре. Она подчеркнула серьезность гуманитарного и экономического кризиса в стране, призвав искать дипломатические пути разрешения ситуации.

Добавим, что при этом Ле Пен не поддерживает вступление Украины в ЕС. Также она отказалась назвать Путина военным преступником, поскольку такие "оскорбления" якобы не приближают мир.