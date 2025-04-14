Путин хочет возродить империю: Зеленский считает, что война может перерасти в Третью мировую

Президент Владимир Зеленский считает, что если Украина вместе с партнерами не будет противостоять России, то Владимир Путин может пойти дальше. Как следствие, война может перерасти в Третью мировую.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на интервью президента для CBS News.

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Угроза мировой войны – реальная

По словам Владимира Зеленского, Россия может планировать дальнейшую эскалацию конфликта в Европе, что угрожает мировой безопасности. Владимир Путин стремится захватить больше земель для восстановления Российской империи, поэтому не откажется от захвата даже стран-членов НАТО.

Конечная цель Путина – возродить Российскую империю и вернуть территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Учитывая все это, я считаю, что это может перерасти в мировую войну,

– сказал украинский лидер.

Чтобы этого не допустить, Украине, по мнению Зеленского, нужна поддержка партнеров для противостояния дальнейшему продвижению оккупантов.

Президент Украины подчеркнул, что опасность со стороны России для мира – "это не спекуляции, потому что угроза реальна". Он добавил, что в случае распространения войны в мире "не будет безопасного места".

Ранее Владимир Зеленский говорил, что начало Третьей мировой войны – это не просто мечты Путина, а вполне реальные планы, которые поддерживает Северная Корея и Иран.